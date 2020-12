Zatrzymani za czerpanie korzyści majątkowej z prostytucji oraz handel ludźmi Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Kryminalni z KWP w Lublinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści majątkowej z prostytucji oraz handlem ludźmi. Grupie szefowała 37-letnia Iwona G. Wraz z nią policjanci zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 24 do 72-lat. Od lutego br. zwerbowali około 20 kobiet, które świadczyły usługi seksualne w wynajmowanych mieszkaniach na terenie całego kraju. Jedną z nich była 24-latka, którą zmusili podstępem, wykorzystując jej stan bezradności.

Do zatrzymań mężczyzn wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej oraz jej liderki doszło jednocześnie w kilku miejscach kraju. Lubelscy kryminalni z komendy wojewódzkiej weszli równocześnie do mieszkań w Bydgoszczy, Lublinie oraz mniejszych miejscowości w powiecie opolskim i radomskim. Jak wynika z ustaleń policjantów, sprawcy działali od lutego 2020 r. na terenie całego kraju poprzez tzw. mieszkaniówki.

W wynajmowanych prywatnych mieszkaniach usługi seksualne świadczyły zwerbowane kobiety, a zyski z tego procederu trafiały do organizatorów. Jedną z co najmniej 20 kobiet, sprawcy zmusili podstępem, wykorzystując jej stan bezradności. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo. Tam usłyszeli zarzuty handlu ludźmi oraz czerpania korzyści z uprawiania prostytucji przez kobiety.

Za przestępstwo handlu ludźmi kodeks karny przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności. Dziś zatrzymani zostaną doprowadzeni do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.

