„Pokażecie mi proszę jak wygląda Policja. Marzenia 7 – letniego Andrzejka spełniły się dzięki policjantom! Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci i tygrys Lupo spełnili marzenia 7–letniego Andrzejka, podopiecznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu. Chwile pełnych wzruszeń, wspólnych zabaw i pamiątkowych zdjęć, to coś, co zostanie w pamięci wszystkich. Najcenniejszym podziękowaniem dla policjantów były szczęście i nieoceniony uśmiech Andrzejka. Życzymy dużo zdrowia!

Nie jest łatwo zdefiniować szczęścię. Jednak dla nas policjantów z pewnością to właśnie radość, którą udaje się sprawiać, zwłaszcza najmłodszym. Jest miejsce w którym dzieci mają wielkie marzenia, ale także potrzebę długoterminowej opieki zdrowotnej. Sierż. Piotr Siuta z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli wraz z kolegami i koleżankami „rozkręcili” magiczną akcję spełnienia dziecięcych pragnień. W czwartek, 10 grudnia 2020 roku, policjanci wraz z maskotką Lupo odwiedzili Zakład Opiekuńczo –Leczniczy dla Dzieci w Jaszkotlu koło Kątów Wrocławskich. Na teren placówki na „sygnałach” wjechał nowosolski radiowóz wypełniony po brzegi prezentami i łakociami. Już od progu na gości czekał wyjątkowy mieszkaniec placówki - Andrzejek, którego wielkim marzeniem było poznać prawdziwych policjantów. Zwrócił się więc do nich z prośbą: „Pokażecie mi jak wygląda Policja”. Mundurowi oczywiście nie mogli inaczej postąpić, jak spełnić marzenie milusińskiego. Funkcjonariusze z różnych wydziałów opowiedzieli małemu Andrzejkowi na czym polega ich praca. Wszystko zostało zarejestrowane i przekazane w formie filmu. Otrzymał także swój własny imiennik, tarczę ruchu drogowego, sygnalizator, czapkę, wygrawerowaną tabliczkę oraz zdjęcia policjantów. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu kilkudziesięciu mundurowych ich rodzin oraz osób postronnych, udało się zebrać bardzo dużo przydatnych rzeczy, w tym materiałów edukacyjnych, zabawek oraz łakoci. Wszyscy podopieczni przebywający w placówce otrzymali świąteczne niespodzianki. Końcowym punktem odwiedzin, były wspólne zdjęcia. Policjanci również otrzymali prezenty: piękne rysunki, ciepłe, pełne wzruszeń listy, które z pewnością pozostaną na zawsze w ich sercach. Takie inicjatywy, dają jeszcze większą motywację do służby. Zobaczyć radość i szczęście – nieocenione! Warto pomyśleć nawet o małym geście, drobnym prezencie, ciepłym słowie, szczególnie przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

młodszy aspirant Renata Dąbrowicz-Kozłowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.23 MB)