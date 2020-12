Ponad 4,5 kg amfetaminy nie trafi na oleśnicki rynek Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy miesiące w areszcie spędzi młody Oleśniczanin, który usłyszał już postawione przez prokuratora zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany przez oleśnickich kryminalnych w miejscu swojego zamieszkania, gdzie policjanci znaleźli ponad 4,5 kg amfetaminy oraz mefedron. Młodemu człowiekowi grozi teraz nawet do 10 lat więzienia.

Kryminalni z Oleśnicy podejrzewali, że jeden z mieszkańców miasta może posiadać środki odurzające w miejscu swojego zamieszkania. Ich przypuszczenia potwierdziły się, gdy dotarli pod wytypowany adres. W środku znajdował się 18-letni Oleśniczanin. Podczas dokładnego sprawdzania mieszkania funkcjonariusze znaleźli biały proszek spakowanego w kilka worków. Dokładna analiza znalezionej substancji potwierdziła, że jest to amfetamina w ilości ponad 4,5 kg oraz mefedron.

Po zatrzymaniu 18-latka, podczas wykonywania czynności procesowych, policjanci rozpoznali, że ten sam młody człowiek dokonał kradzieży pieniędzy. Zdarzenie miało miejsce jeszcze w listopadzie. Wówczas kamera monitoringu zarejestrowała, jak młody człowiek wyciąga z niezamkniętego samochodu portfel z pieniędzmi. Była w nim kwota ponad 3 tys. zł. Za ten czyn 18-latek również odpowie przed sądem.

W prokuraturze 18-latek usłyszał już zarzuty, odpowie on za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia, oraz za kradzież. Na wniosek policjantów poparty przez prokuratora sąd zadecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu.

(KWP we Wrocławiu / kp)