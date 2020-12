Policjanci i mieszkańcy nie pozostają obojętni na los potrzebujących Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału prewencji interweniowali w związku ze zgłoszeniem mieszkańca gminy Pielgrzymka. Mężczyzna zauważył siedzącego przy rzece młodego człowieka. Z uwagi na niskie temperatury powietrza zaniepokoił się jego losem. Okazało się, że młody człowiek był pod wpływem alkoholu. Od dłuższego czasu przebywał na dworze, przez co był wyziębiony i osłabiony. W ramach działań prewencyjnych pod nazwą ZIMA 2020/2021 policjanci pomogli młodemu mężczyźnie i przewieźli go do domu, gdzie przekazali pod opiekę rodziny.

Złotoryjscy policjanci od kilku tygodni prowadzą działania prewencyjne, które mają na celu udzielanie pomocy osobom narażonym na niekorzystne działanie warunków pogodowych. Mowa tutaj o osobach bezdomnych, bezradnych, ale także tych, które będąc pod wpływem alkoholu znajdują się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Wielokrotnie zwracaliśmy się z apelem do mieszkańców o to, aby informowali o każdej niepokojącej sytuacji. W ostatnim czasie dyżurny ze złotoryjskiej komendy otrzymał jedno z takich właśnie zgłoszeń. Wynikało z niego, że w miejscowości na terenie gminy Pielgrzymka, przy rzecze siedzi młody mężczyzna. Była to godzina 21:00, a z przedstawionych przez mieszkańców informacji wynikało, że młody człowiek może potrzebować pomocy.

Na miejsce udali się funkcjonariusze z wydziału prewencji. Okazało się, że młody chłopak jest mieszkańcem jednej z miejscowości na terenie gminy Pielgrzymka. Był pod wpływem alkoholu, a przy tym wyziębiony i osłabiony, ponieważ od dłuższego czasu przebywał na dworze, gdzie panowała niska temperatura. Ze względu na zagrożenie dla jego zdrowia, a nawet życia policjanci postanowili mu pomóc i przewieźli go do miejsca zamieszkania przekazując pod opiekę rodziny.

Pamiętajmy, że niskie temperatury powietrza stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko osób bezdomnych, ale także tych będących pod działaniem alkoholu. Dlatego ponownie apelujemy do mieszkańców o informowanie Policji i innych służb o każdej zauważonej osobie, która siedzi na przystanku, w parku lub znajduje się w podobnej sytuacji, która może spowodować wychłodzenie organizmu. Nie przechodźmy obok takich ludzi obojętnie, wystarczy, że zareagujmy w takim przypadku i powiadomimy odpowiednie służby. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować życie człowiekowi!

(KWP we Wrocławiu/ mw)