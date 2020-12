Policjant wracając ze służby do domu zatrzymał mężczyznę poszukiwanego listem gończym Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Doskonałą wiedzą, rozpoznaniem i czujnością wykazał się międzyrzecki policjant, który podczas powrotu ze służby do domu zauważył i zatrzymał mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariusza kryminalnego 37-latek najbliższe dwa lata spędzi w zakładzie karnym.

Do zdarzenia doszło we wtorek (15.12.2020 r.) po godzinie 15.00 w Skwierzynie. Wracający ze służby policjant z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, na jednej z ulic, zauważył jadącego samochodem mężczyznę, który był podobny do osoby poszukiwanej. Natychmiast powiadomił o tym fakcie dyżurnego jednostki. Policjant cały czas jechał za autem i stale relacjonował dyżurnemu, w którym miejscu się znajduje. W pewnym momencie mężczyzna zatrzymał pojazd na parkingu i chciał odejść. Funkcjonariusz wiedział, że jeśli będzie czekał na patrol, poszukiwany mężczyzna może się oddalić. Postanowił więc działać i sam zatrzymał 37-latka. Po przyjeździe mundurowych potwierdziło się, że jest on poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe. Dzięki doświadczeniu i doskonałemu rozpoznaniu policjanta kryminalnego poszukiwany mężczyzna został zatrzymany i trafił do zakładu karnego.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)