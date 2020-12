Zawsze pamiętajmy o ostrożności! Tragiczna śmierć 17-latka na motocrossie Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żarach wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia z udziałem motocyklisty, do którego doszło na leśnej drodze gruntowej. 17-letni kierujący poniósł śmierć na miejscu. Przypominamy wszystkim miłośnikom jazdy jednośladami o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Zdarzenia drogowe z udziałem jednośladów mogą nieść za sobą tragiczne skutki. W zderzeniu z innym pojazdem, przeszkodą lub upadkiem, kierowcę motocykla nie chroni karoseria pojazdu, poduszki powietrzne, czy pasy bezpieczeństwa i jest on z tego powodu szczególnie narażony na utratę zdrowia, a nawet życia.

Do tragicznego zdarzenia z udziałem motocyklisty doszło we wtorek (15 grudnia) na leśnej drodze gruntowej w rejonie miejscowości Trzebiel. 17-letni kierujący poniósł śmierć na miejscu. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Przypominamy wszystkim kierującym jednośladami o zachowanie szczególnej ostrożności. Jazda motocyklem to poczucie wolności i świetna zabawa, niestety często okazuje się niebezpieczna. Dlatego kierujący jednośladami muszą sami zadbać o swoje bezpieczeństwo. Podczas jazdy nie mogą zapominać o zagrożeniach, jakie mogą spotkać na swojej drodze. Świadomość o niebezpiecznych sytuacjach może uchronić ich przed tragedią. Przede wszystkim należy pamiętać, że jazda po śliskiej, czy nierównej nawierzchni wiąże się z ogromnym ryzykiem. Nigdy nie wiadomo, jak zachowa się pojazd po gwałtownym najechaniu na dziurę, konar drzewa, czy śliski kamień przykryty liśćmi. Drugą kwestią, która ma wpływ na bezpieczeństwo motocyklisty, obok trudnych warunków pogodowych i terenowych, to zachowanie kierowców samochodów. Zmieniając pas ruchu lub wjeżdżając na skrzyżowanie, bez upewnienia się, czy z którejś strony nic nie nadjeżdża, mogą doprowadzić do zderzenia. Dlatego decydując się na jazdę jednośladem, należy być cały czas czujnym i kierować się zasadą ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg. Trzeba także dostosować swoją jazdę do panujących warunków pogodowych.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)