Dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego listem gończym Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj dzielnicowi z Komisariatu Policji w Żukowie, w wyniku skutecznej obserwacji budynku, zatrzymali 31-latka, który był poszukiwany listem gończym. Dodatkowo mężczyzna odpowie za znieważenie interweniujących funkcjonariuszy, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do roku.

Wczoraj dzielnicowi z Komisariatu Policji w Żukowie uzyskali informację o miejscu, w którym ma przebywać 31-latek poszukiwany listem gończym. W związku z tym przystąpili do obserwacji budynku. Dopiero po upływie kilku godzin informacja się potwierdziła. Mundurowi dokładnie otoczyli dom i postanowili wejść do środka. Niestety mężczyzna nie otworzył drzwi. Przy pomocy strażaków funkcjonariusze weszli siłowo do budynku i zastali 31-latka. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do kartuskiej komendy.

Przed doprowadzeniem do aresztu śledczego 31-letni mężczyzna usłyszy zarzut znieważenia interweniujących funkcjonariuszy, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do roku.

(KWP w Gdańsku / kp)