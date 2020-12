Policjant po służbie zatrzymał kierującego będącego pod wpływem narkotyków Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Oddziałów Prewencji Policji w Gdańsku, będąc po służbie, zatrzymał kierującego, który był pod wpływem narkotyków. Zachowanie kierowcy Renault zwróciło uwagę czujnego funkcjonariusza, który natychmiast podjął interwencję. W pojeździe, którym poruszał się mieszkaniec Chojnic, znajdowały się także narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy.

Funkcjonariusz z Oddziałów Prewencji Policji w Gdańsku, jadąc wspólnie z rodziną na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Kamionka, zauważył stojący na środku jezdni pojazd. Funkcjonariusz zdziwiony sytuacją zatrąbił, po czym kierujący renault ruszył w kierunku Chojnic. Jednak technika jazdy dała wyraźne podejrzenie policjantowi, że kierujący tym pojazdem może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Policjant, jadąc za nim, natychmiast zareagował i podjął czynności, aby zatrzymać to auto, zajeżdżając mu drogę. Po otworzeniu drzwi od razu poczuł zapach marihuany.

Kierowca renault w rozmowie z policjantem raz był pobudzony, a po chwili stawał się spokojny, nielogicznie też formułował myśli. Na miejsce został wezwany patrol z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, który zbadał 20-latka na zawartość alkoholu w organizmie. Okazało się, że był trzeźwy. 20-latek przyznał się do zażycia narkotyków. Zatrzymany został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do badań laboratoryjnych. 20-latkowi zostało zatrzymane prawo jazdy.

Dzisiaj po przespanej nocy w policyjnej celi usłyszał wstępne zarzuty kierowania pod wpływem narkotyków oraz ich posiadania, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem.

(KWP w Gdańsku / kp)