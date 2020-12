Stracili uprawnienia za szybką jazdę Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo, że okres zimowy to czas pogarszających się warunków na drodze, to wciąż zdarzają się kierowcy, którzy nie zdejmują nogi z gazu. Policjanci ruchu drogowego ze strzeleckiej grupy SPEED w miniony poniedziałek zatrzymali prawo jazdy 3 kierowcom. W każdym przypadku powód był ten sam – nadmierna prędkości!

14 grudnia, policjanci ze strzeleckiej grupy SPEED, pełniąc służbę w nieoznakowanym radiowozie, zatrzymali do kontroli 3 kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Rekordzistą tego dnia okazał się 32-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego. Mężczyzna osobowym seatem pędził w Ligocie Dolnej z prędkością 124 km/h.

Kolejnym zatrzymanym do kontroli był 54-latek, który w tej samej miejscowości jechał nie dużo mniej, bo blisko 120 km/h. Trzeci z kierowców przekroczył dopuszczalną prędkość o 56 km/h.

Cała trójka za zbyt szybką jazdę straciła uprawnienia do kierowania pojazdami na 3 miesiące i została także ukarani mandatami.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca, który przekroczy dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, traci prawo jazdy na 3 miesiące. W przypadku, gdy ponownie zostanie zatrzymany przez policjantów w czasie trwania zakazu, okres zatrzymania prawa jazdy wydłuży się do 6 miesięcy. Za takie zachowanie po raz trzeci w czasie 6-miesięcznego okresu zakazu będzie go czekało ponownie przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.

(KWP w Opolu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 45.75 MB)