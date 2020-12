Potrącił matkę z synem na przejściu dla pieszych. Policjanci apelują o ostrożność na drodze Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z lubińskiej komendy wyjaśniają przyczyny wypadku, do jakiego doszło wczoraj przed godziną 14.00 na terenie miasta. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa 43-letniej kobiecie i jej 16-letniemu synowi, którzy znajdowali się na przejściu dla pieszych. W wyniku tego zdarzenia, obrażeń doznali matka z synem, którzy zostali przetransportowani do szpitala w Lubinie. Po udzieleniu im pomocy medycznej, oboje wrócili do domu. Kierujący stracił swoje prawo jazdy, a za spowodowanie wypadku odpowie przed sądem.

Policjanci ruchu drogowego, którzy pracowali na miejscu wypadku, ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Citroen, 81-letni mieszkaniec Lubina, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa znajdującym się na przejściu dla pieszych 43-letniej kobiecie i jej 16-letniemu synowi.

W wyniku zdarzenia, obrażeń ciała doznali piesi, którzy zostali przewiezieni do szpitala przez zespół pogotowia ratunkowego. W chwili zdarzenia kierujący był trzeźwy. Funkcjonariusze zatrzymali 81-latkowi prawo jazdy za spowodowanie realnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz policjanci będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego wypadku.

Apelujemy do wszystkich uczestników dróg, zarówno kierowców jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza porą jesienno - zimową. Pośpiech, brak koncentracji, niezwracanie uwagi na znaki drogowe mogą doprowadzić do tragedii. W przypadku osoby pieszej najważniejsza jest ostrożność i bycie widocznym dla kierującego pojazdem. Dlatego apelujemy do pieszych i rowerzystów o noszenie kamizelek, innych elementów odblaskowych lub też zabieranie ze sobą latarki, kiedy będziemy się poruszać po drogach. Takie postępowanie z pewnością poprawi nasze bezpieczeństwo. Przy obecnej aurze ciemno robi się już ok. godz. 16. Dobrym nawykiem jest więc zabieranie ze sobą elementów, które poprawia nasza widoczność.

(KWP we Wrocławiu / kp)