Miły list z gliwickiego szpitala i prezent od małych pacjentów

Do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach trafił niezwykły prezent. Rzecznik Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach – Anna Ginał napisała do stróżów prawa list z podziękowaniami za troskę i wniesienie radości w życie małych pacjentów. Do ciepłych słów dołączone były piękne rysunki, których autorstwem są dzieci przebywające na oddziale pediatrii.