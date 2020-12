W święta bądźmy wylogowani Data publikacji 17.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy policjanci rozpoczynają okres świąteczny nową kampanią społeczną, której głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem cyberzagrożeń oraz higieny używania internetu. Policjanci pragną zwrócić uwagę na coraz częściej występujące zagrożenie uzależniania się od „życia w sieci”. W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie powstały materiały promujące kampanię oraz spot, do obejrzenia którego już teraz zachęcamy.

Powszechny dostęp do internetu oraz jego potencjał sprawiają, że stał on się nieodłącznym elementem życia społecznego, rozrywki, pozyskiwania wiedzy czy robienia zakupów. Obserwując prowadzone w tej tematyce badania, statystycznie to młodzież jest najaktywniejszą grupą społeczną korzystającą z internetu. Niesie to dla młodych ludzi konsekwencje wynikające z braku wystarczającej wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, ryzykowanymi zachowaniami w sieci, a przede wszystkim możliwością uzależnienia się od świata wirtualnego i jego pokus. Dodatkowo, panująca w kraju i na świecie pandemia wirusa SARS-Co-2 sprawiła, że niezbędnym stało się korzystanie ze środków elektronicznego przekazu, zarówno w pracy, edukacji jak i życiu codziennym. Powyższe sprawia, że ryzyko kontaktu z cyberzagrożeniami i uzależnieniem od internetu radykalnie się zwiększyło. Prawidłowa higiena korzystania z internetu i multimediów stała się niezaprzeczalnie niezbędnym elementem naszego życia, szczególnie w dobie epidemii.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej zainicjował kampanię pn.: „Wylogowani”, która przestrzega przed zagrożeniami ze strony złej higieny użytkowania internetu, w tym portali społecznościowych, a także konsekwencji związanych z jego złym wykorzystaniem. „Wylogowani” to kampania skupiająca się między innymi na prawnych aspektach życia w sieci, poruszająca również inne, ważne tematy społeczne. Osamotnienie, izolacja, zmęczenie, pogorszenie relacji z rodziną i znajomymi czy odrzucenie dawnych zainteresowań, to cena jaką płacimy za nadmierne używanie komputerów i telefonów. Problem ten jest często niezauważany i bagatelizowany, w związku z czym policjanci postanowili zwrócić na to szczególną uwagę.

Kierując się doświadczeniem realizowanych do tej pory działań profilaktycznych, policjanci po raz kolejny połączyli swe siły z samorządem lokalnym. Włodarze powiatu pszczyńskiego, którzy również dostrzegają ryzyko jakie niesie za sobą nierozważne korzystanie z internetu, postanowili włączyć się w działania stróżów prawa. Wspólne przedsięwzięcie policjantów z katowickiej komendy wojewódzkiej, pszczyńskiej oraz Starostwa Powiatowego w Pszczynie to kolejny przykład na to, że reagując wspólnie możemy zrobić więcej.

W ramach kampanii „Wylogowani” zrealizowano spot profilaktyczny, którego scenariusz obrazuje aktualnie występujący problem izolacji społecznej i zatracenia w wirtualnym świecie, a dedykowane kampanii materiały i gadżety informacyjno-edukacyjne mają dodatkowo pomóc dotrzeć do większej grupy odbiorców. W spocie, w roli Mikołaja, wystąpił gościnnie aktor teatralny Adam Kwapisz.

Dziś rozpoczynamy kampanię przygotowanym spotem i materiałami promocyjnymi, a kolejne miesiące przyniosą szereg spotkań i szkoleń z młodzieżą w sposób tradycyjny lub on-line oraz dalsze produkcje filmowe obrazujące zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania internetu.

