Policjanci przekazują kolejne paczki dla potrzebujących dzieci

Od kilku dni policjanci przekazują do placówek pomocowych pudełka pełne fantastycznych zabawek. To kontynuacja akcji „Pomaganie jest proste”, która rozpoczęła się w żywieckiej komendzie Policji. Teraz swoim zasięgiem objęła już cały powiat. Dorośli, ze swoimi pociechami przekazują zabawki, aby dały radość innym, które z różnych powodów nie mogą ich mieć. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy okazali ogromne serce i dołączyli do akcji!