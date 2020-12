Skuteczny pościg za poszukiwanym ENA. Próbował zabić ojca swojej partnerki Data publikacji 17.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz kolejny sulęcińscy funkcjonariusze wykazali się doświadczeniem i skutecznością. Niemiecka Policja prowadziła pościg za mężczyzną, który usiłował zabić ojca swojej partnerki. Uciekinier kierował się w stronę naszego kraju. Tuż po przekroczeniu granicy, został zatrzymany przez polskich mundurowych. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu. Obecnie w gorzowskim areszcie śledczym oczekuje na ekstradycję do Niemiec, gdzie toczyć będzie się proces w jego sprawie.

We wtorek, 8.12.br., tuż przed godziną 4.00 nad ranem policjanci zespołu patrolowo - interwencyjnego sulęcińskiej jednostki zostali skierowani przez dyżurnego na węzeł autostrady A2 w miejscowości Torzym. Powód? Niemiecka Policja od ponad 300 kilometrów prowadziła pościg za pojazdem marki Renault Modus, którego kierowca usiłował zabić ojca swojej partnerki. Za poszukiwanym wystawiony został europejski nakaz aresztowania. Wszystko wskazywało na to, że kieruje się on w stronę Polski. Ustawione zostały posterunki blokadowe. W pewnym momencie okazało się, że 28-latek, po przekroczeniu granicy postanowił zjechać z autostrady. Najpewniej udając się w kierunku Torzymia.

Sulęcińscy mundurowi rozpoczęli bardzo wnikliwą obserwację krajowej 92. W pobliżu jednej ze stacji paliw zauważyli poszukiwany samochód. Natychmiast ruszyli w stronę osobowego renault. W środku znajdował się młody mężczyzna ubrany w bardzo charakterystyczną niebieską bluzę. Szybko stało się jasne, że jest to ścigany obywatel Niemiec. Reakcja mundurowych była natychmiastowa. Podczas zatrzymania, stan psychofizyczny mężczyzny był zły. Od histerycznego śmiechu przechodził w stan agresji. Doświadczenie policjantów pozwoliło na bezpieczne wyciągnięcie poszukiwanego z pojazdu. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wskazało wynik niemal 1 promila. Dzięki zaangażowaniu mundurowych, ściganego 28-latka zatrzymano, a następnie przewieziono do sulęcińskiej jednostki. Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Obecnie mężczyzna przebywa w gorzowskim areszcie śledczym. Czeka go ekstradycja do Niemiec, gdzie odpowie przed tamtejszym wymiarem sprawiedliwości za popełnione przestępstwo.

(KWP w Gorzowie / mw)

Film Skuteczny pościg za poszukiwanym ENA. Próbował zabić ojca swojej partnerki Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Skuteczny pościg za poszukiwanym ENA. Próbował zabić ojca swojej partnerki (format mp4 - rozmiar 17.65 MB)