Właściwa reakcja, szybkie zatrzymanie – 2,5 promila za kierownicą tira Data publikacji 17.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niebezpieczną jazdę ciężarowego kolosa przerwali słubiccy policjanci. Stało się to dzięki właściwej i natychmiastowej reakcji zgłaszającego, który powiadomił dyżurnego policji, że kierujący tirem może być nietrzeźwy. Kilka minut później był on już w rękach słubickich policjantów – badanie trzeźwości wykazało 2,5 promila alkoholu.

Zapewnienie bezpieczeństwa na polskich drogach to jedno z najważniejszych zadań ustawowych postawionych przed Policją. Każdego dnia policjanci dokonują kontroli drogowych, w których trakcie sprawdzają trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów czy uprawnienia niezbędne do kierowania. Zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów prawa. W przypadku lekceważącego stosunku do przepisów i powodowania zagrożenia bezpieczeństwa na drodze policjanci wyciągają stanowcze konsekwencje wobec nich. Poziom bezpieczeństwa na drogach zależy także od nas samych. Dlatego tak ważny jest każdy sygnał czy zgłoszenie o wszelkich niebezpiecznych sytuacjach, czy zdarzeniach, których jesteśmy świadkami, bądź, o których mamy wiedzę. Zwłaszcza gdy wiedza taka dotyczy faktu, gdy ktoś chce wsiąść do samochodu, będąc pod wpływem alkoholu czy narkotyków.

Taką reakcją wykazał się jeden z uczestników ruchu drogowego, który powiadomił dyżurnego policji o tym, że kierujący zestawem ciężarowym może być nietrzeźwy. Jego natychmiastowe zgłoszenie - dokładne opisanie pojazdu i kierunku jazdy pozwoliło na błyskawiczną interwencję policyjnego patrolu i skuteczne zatrzymanie wskazanej ciężarówki. Policjanci zatrzymali pojazd w Drzecinie. Podczas kontroli kierujący omal nie wypadł z kabiny. Badanie trzeźwości wykazało 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Samochód, którym jechał obywatel Ukrainy, został zabezpieczony na parkingu. 51-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie, za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Wspomniane wyżej zdarzenie jest doskonałym przykładem współpracy społeczeństwa z Policją. Każdy sygnał czy zgłoszenie o niebezpieczeństwie na drodze, kierowaniu po alkoholu czy w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników ruchu jest traktowany priorytetowo przez policjantów. Tego oczekują od Policji kierowcy i inni uczestnicy ruchu drogowego, którzy chcą bezpiecznie dotrzeć do celu.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)