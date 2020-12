Policjanci z Aleksandrowa oddali krew i osocze Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z aleksandrowskiej komendy podzielili się najcenniejszym darem, oddając krew. Jeden z dzielnicowych, który przebył zakażenie COVID-19, oddał osocze. Wszystko po to, aby wspomóc osoby nadal walczące z tą chorobą. Oddając krew i osocze możemy uratować komuś życie.

W tym roku krew jest wyjątkowo potrzebna. Z powodu epidemii COVID-19 w całym kraju dramatycznie spadła liczba krwiodawców. Wartość krwi doceniamy najczęściej w obliczu tragedii naszych bliskich lub gdy sami jej potrzebujemy.

Wśród policjantów aleksandrowskiej komendy są funkcjonariusze, którzy regularnie oddają krew. Tak było i tym razem, gdy policjanci stawili się do punktu krwiodawstwa, aby podzielić się z potrzebującymi tym, co najcenniejsze.

Jeden z dzielnicowych aleksandrowskiej komendy, w październiku pokonał koronawirusa. Policjant postanowił wspomóc innych w walce z tą niebezpieczną chorobą i oddał osocze. Zawiera ono przeciwciała, które wspomaga leczenie ciężko chorych.

Zachęcamy wszystkich do tego, aby dołączyli do grona krwiodawców. Każda oddana jednostka krwi to szansa, aby uratować komuś życie.

(KWP w Bydgoszczy / kp)