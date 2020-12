Policjanci zlikwidowali nielegalny sklep działający w darknecie Data publikacji 17.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z dolnośląskiej komendy pomogli fińskim służbom celnym zlikwidować sklep działający w tak zwanym Darknecie. Cała operacja wymierzona w przestępców funkcjonujących w niejawnej sieci, możliwa była przy ścisłej współpracy funkcjonariuszy Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Europejskiego Centrum do Zwalczania Cyberprzestępczości przy EUROPOL (EC3) oraz EUROJUST.

Fińskie służby celne wraz z polską Policją doprowadziły w ubiegłym tygodniu do zamknięcia darknet’owego sklepu Sipulimarket oraz zabezpieczenia wszystkich danych z serwerów, na którym był zamieszczony.

W sklepie tym narkotyki, preparaty anaboliczne, broń oraz inne nielegalne towary sprzedawane były w dużych ilościach, a to wszystko dzięki anonimowości, którą zapewnia sieć TOR (The Onion Router). Należy dodać, że dla Finów Sipulimarket był ostatnim „na ich terenie” sklepem, który od 2019 roku przejął klientów zlikwidowanego - również przy udziale Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP we Wrocławiu - jednego z większych ówcześnie Darknet’owych sklepów o nazwie Valhalla.

Jak podkreślają fińskie służby, cała operacja wymierzona w dark web’ową usługę możliwa była w ramach ścisłej współpracy funkcjonariuszy Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Europejskiego Centrum do Zwalczania Cyberprzestępczości przy EUROPOL oraz EUROJUST.

To kolejny przykład na to, jak organy ścigania w ramach współpracy i wymiany informacji skutecznie zwalczają działalność przestępczą w ciemnej stronie sieci.

(KWP we Wrocławiu / kp)