Świąteczna pomoc od policjantów nie przestaje płynąć. Kolejny szlachetny gest dla potrzebujących Data publikacji 17.12.2020 Zielonogórscy policjanci przyłączyli się do akcji „Torba Charytatywna Caritas" i przekazali zebraną żywność oraz środki czystości, które mają trafić do rodzin potrzebujących w Polsce i na Ukrainie. Paczki żywnościowe przekazane przez Caritas potrzebującym zarówno z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej jak i rodzinom na Ukrainie są wykorzystywane do przygotowania wieczerzy wigilijnej.

Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej zwrócił się z prośbą do zielonogórskich policjantów o pomoc w zebraniu żywności oraz środków czystości dla osób potrzebujących z terenu diecezji i na Ukrainie. Dzięki tej zbiórce wiele osób ma możliwość zorganizowania Świąt Bożego Narodzenia dla siebie rodziny. Jest to szczególnie ważne dla rodzin mieszkających na Ukrainie w rejonie konfliktu zbrojnego – w Donbasie.

Policjanci bardzo chętnie włączyli się do akcji i pomimo dość krótkiego terminu realizacji, zebrali żywność z długim terminem przydatności, która także będzie służyła potrzebującym już po świętach. Policjanci wraz z I zastępcą komendanta miejskiego mł. insp. Marcinem Sapunem przekazali zebrane dary pracownikom Caritas w Zielonej Górze.

To jednak nie jedyna akcja, do której włączają się zielonogórscy i sulechowscy policjanci. Mundurowi zaangażowali się także w akcję zbierania środków dla ciężko chorej Ani walczącej z SMA. Policjanci zbierają pieniądze, nakrętki, a wkrótce na licytację trafi maskotka lubuskiej Policji Tygrys Lupo. Zachęcamy wszystkich do włączenia się do tej akcji, w której na lek ratujący życie małej Ani trzeba zebrać 9,5 miliona złotych.

