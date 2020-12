Prowadził samochód pomimo zakazu, a w domu miał broń i mięso dzikiej zwierzyny Data publikacji 17.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalnymi z Buska – Zdroju wraz z policjantami ze Stopnicy dokonali wczoraj przeszukań gospodarstw prowadzonych przez 49-latka z gminy Pacanów i jego 54-letniego znajomego. Mężczyźni są podejrzewani o to, że z pomocą nielegalnie posiadanej broni zajmują się kłusownictwem. W trakcie czynności funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 4 sztuki broni długiej, 275 sztuk amunicji oraz mrożone półtusze zwierzyny łownej. Ponadto 49-latek poruszał się pojazdem mechanicznym pomimo sądowego zakazu. W trakcie kontroli, aby uniknąć odpowiedzialności karnej, podał dane osobowe swojego brata. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi.

Policjanci Wydziału Kryminalnego z buskiej komendy podejrzewali dwóch mieszkańców gminy Pacanów, że mogą zajmować się kłusownictwem. Dodatkowo jeden z nich miał nie stosować się do sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Wczoraj, 16.12.2020 r., kryminalni pojechali na teren gminy Pacanów, aby zweryfikować swoje podejrzenia. Tam zauważyli samochód osobowy marki Seat, za którego kierownicą siedział 49-latek podejrzewany przez funkcjonariuszy o niestosowanie się do sądowego zakazu. Pojazd został zatrzymany do kontroli drogowej. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Podał dane swojego starszego o rok brata. Policjanci udowodnili mu, że nie jest jednak tym, za kogo się podaje. Ponadto przypomnieli, że do marca przyszłego roku posiada wydany przez Sąd Rejonowy w Busku – Zdroju zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Na miejsce interwencji przyjechali policjanci z miejscowego komisariatu. Stróże prawa po podzieleniu się na dwie grupy, dokonali przeszukań gospodarstw prowadzonych przez 49-latka oraz 54-latka, drugiego z podejrzewanych o kłusownictwo mężczyzn. W zabudowaniach młodszego znaleziono 3 jednostki broni długiej wraz z 275 sztukami amunicji oraz mrożone mięso zwierzyny łownej spakowane w 9 foliowych torb. W gospodarstwie 54-latka podczas przeszukania zabezpieczono tusze zwierzyny leśnej, najprawdopodobniej sarny oraz długą broń pneumatyczną. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej celi. Dzisiaj będą składać wyjaśnienia.

Kodeks karny za posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia, przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy nawet do lat 8. Ustawodawca za posiadanie mięsa zwierzyny przez osobę niebędącą uprawnioną do polowania, przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP w Kielcach/js)