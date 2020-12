Średzcy policjanci odzyskali dwa samochody o wartości blisko 280 tys. zł Data publikacji 17.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej w wyniku podjętych działań operacyjnych ustalili miejsce, w którym znajdowały się przywłaszczone wcześniej samochody. Odzyskali dwa pojazdy o łącznej wartości blisko 280 tysięcy złotych. Sprawca usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Średzcy policjanci odzyskali dwa samochody o łącznej wartości blisko 280 tysięcy złotych. Pojazdy zostały przywłaszczone przez 28-letniego mieszkańca Wrocławia na szkodę firmy leasingowej. Mężczyzna będąc zobowiązany do spłaty należności, nie dokonywał stosownych wpłat na rzecz poszkodowanej firmy. Z kolei sam przekazywał powierzone mu mienie innym osobom do użytkowania, pobierając za to wynagrodzenie.

W wyniku podjętych przez średzkich policjantów działań operacyjnych ustalono, że jeden z odzyskanych pojazdów znajdował się już na terenie Niemiec. Samochód został sprowadzony do kraju, zabezpieczony przez mundurowych, a następnie przekazany przedstawicielowi poszkodowanej firmy.

Mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)