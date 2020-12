Kolejny tomaszowski funkcjonariusz udowodnił, że policjantem jest się całą dobę Data publikacji 17.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z wydziału kryminalnego, w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego kierowcę osobowego forda, który stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia swojego oraz innych uczestników ruchu. Badanie alkomatem wykazało u 52-latka niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi wysoka grzywna i kara do 2 lat pozbawienia wolności. Zdecydowane działanie policjanta zapobiegło tragedii.

16 grudnia 2020 roku tuż po godzinie 20:00 policjant wydziału kryminalnego tomaszowskiej komendy, jadąc do domu, zauważył w miejscowości Kolonia Zawada forda, którego sposób przemieszczanie się wzbudził u mundurowego podejrzenie, że kierująca nim osoba może znajdować się pod wpływem alkoholu. Pojazd nie trzymał prostego toru jazdy i zjeżdżał co chwilę do osi drogi.

Mundurowy po minięciu się z fordem spojrzał jeszcze w lusterko wsteczne i upewnił, że jej kierowca z pewnością nie powinien kontynuować jazdy. Zawrócił swoim autem i pojechał za fordem. Migając światłami i używając klaksonu, próbował zmusić go do zatrzymania, lecz ten nie reagował. Policjant wyczekał do momentu, w którym zatrzymanie forda będzie dla wszystkich bezpieczne i na ulicy Legionów w Tomaszowie zajechał mu drogę. Dobiegł do kierowcy i okazując legitymację służbową, odebrał kluczyki od auta. Wyczuł również dobiegającą z wnętrza forda woń alkoholu, o czym powiadomił oficera dyżurnego. Ten z kolei na miejsce skierował patrol ruchu drogowego.

Policjanci przebadali trzeźwość 52-latka. Wynik potwierdził podejrzenie czujnego policjanta, bowiem mężczyzna miał w organizmie niemal 2 promile alkoholu. Mundurowi natychmiast zatrzymali mu prawo jazdy. Ujęty przez policjanta 52-latek, za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna oraz kara do 2 lat pozbawienia wolności. To kolejny przykład pokazujący, że policjantem stojącym na straży prawa i bezpieczeństwa innych jest się zawsze, nawet po służbie.

(KWP w Łodzi/js)