Moniko, jesteśmy z tobą! Policjanci ze Świnoujścia przebiegli kilometr dla siostry policjanta z Wieliczki Data publikacji 17.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do priorytetowych zadań Policji należy ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz niesienia pomocy wszystkim tym, którzy jej potrzebują, dlatego, stróże prawa ze Świnoujścia nie pozostali obojętni na prośbę o wsparcie zbiórki pieniędzy dla 28-letniej Pani Moniki, która w połowie listopada uległa poważnemu wypadkowi drogowemu. Funkcjonariusze z 44 Wysp bez wahania podjęli wyzwanie, które otrzymali od Komendy Powiatowej Policji w Brzesku i włączyli się do akcji „Kilometr dla Moniki”, przemierzając jedną z najpiękniejszych plaż w Polsce i wspomagając zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację Pani Moniki.

W wyniku wypadku drogowego, Pani Monika doznała poważnych obrażeń, czego konsekwencją była konieczność amputacji nogi. Kobietę czeka teraz długie i kosztowne leczenie, a także zakup protezy.

Komendant Miejski Policji w Świnoujściu – insp. Grzegorz Śrek, po wykonaniu zadania nominował do akcji „Kilometr dla Moniki”, od Bałtyku aż do Tatr, czyli Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem oraz od zachodu aż po wschód, czyli funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, którzy z wielkim entuzjazmem podjęli wyzwanie. Do akcji włączyła się także załoga promu Polonia wraz z Kapitanem – Grzegorzem Bordychem, za co im bardzo serdecznie dziękujemy.

Informacja na temat akcji „Kilometr dla Moniki” została zainicjowana przez Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce ►

(KWP w Szczecinie / kp)

