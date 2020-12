Policjanci podziękowali za uczciwość

Policjanci podziękowali 66-letniej mieszkance Kalet i przekazali jej świąteczny prezent. Pani Danuta znalazła na ulicy 10 tys. złotych i nie miała wątpliwości co z nimi zrobić. Wszystko przekazała policjantom, którzy szybko ustalili czyja to zguba. Za uczciwość i postawę godną do naśladowania, kobieta zasłużyła na ogromne podziękowani