Policjanci zatrzymali "odbieraka" Policjanci zatrzymali w Białymstoku 18-latka podejrzanego o oszustwo metodą „na policjanta". W listopadzie i w grudniu dwie białostoczanki straciły w sumie ponad 110 tys. zł. Zatrzymany 18-latek w całym procederze prawdopodobnie pełnił rolę "odbieraka", a w chwili zatrzymania miał przy sobie narkotyki. 18-latek usłyszał zarzuty oszustwa i posiadania środków odurzających. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przy współpracy funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ustalili podejrzanego zamieszanego w oszustwo metodą „na policjanta”. Do dwóch zdarzeń doszło w Białymstoku w listopadzie i grudniu. W pierwszym przypadku do 72-latki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Rozmówca poinformował seniorkę, że funkcjonariusze rozpracowują grupę przestępczą. Dodał, że pieniądze, które 72-latka posiada na koncie są zagrożone. Rzekomy policjant polecił kobiecie wypłacić wszystkie oszczędności i przekazać wskazanej osobie. W drugim przypadku, fałszywy policjant zadzwonił do 80-latki i powiedział, że kryminalni rozpracowujący szajkę oszustów, znaleźli podrobione dokumenty seniorki i jej męża. W tym przypadku rzekomy policjant również polecił kobiecie, aby ta wypłaciła swoje oszczędności. Obie kobiety przekazując pieniądze miały uchronić się przed ich utratą. Niestety białostoczanki uwierzyły w historie oszustów i straciły ogółem ponad 110 tysięcy złotych.

Białostoccy mundurowi ustalili tożsamość podejrzanego o udział w oszustwie. Dzięki współpracy kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, 18-latek został zatrzymany w centrum miasta. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna odbierał pieniądze bezpośrednio od seniorek. W chwili zatrzymania 18-latek posiadał przy sobie niewielką ilość suszu. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to marihuana. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów oszustwa i posiadania narkotyków. Decyzją sądu 18-latek trafił na 3 miesiące do aresztu.

(KWP w Białymstoku / mw)