Nieodpowiedzialnego kierowcę audi zatrzymał policjant jadący do służby Data publikacji 17.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant bydgoskiej komendy wczoraj rano był świadkiem karygodnego zachowania kierowcy, który dojeżdżając do skrzyżowania ulic Krasińskiego z 3 maja w Bydgoszczy stworzył zagrożenie w ruchu drogowym. Kierowca audi przy dojeździe do świateł zmienił gwałtownie pas ruchu, a do tego przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Został ukarany mandatem karnym oraz punktami karnymi.

Kierujący samochodem marki Audi przy dojeżdżaniu do skrzyżowania ulic Krasińskiego i 3 Maja w Bydgoszczy gwałtownie zmienił pas ruchu z prawego na lewy i wjechał przed jadący po tym pasie samochód. Swoim zachowaniem stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmuszając jadącego tym pasem kierowcę do gwałtownego zahamowania. Następnie pomimo nadawanego przez sygnalizator światła czerwonego, wjechał na skrzyżowanie. Należy zaznaczyć, że w chwili, gdy audi znalazło się na skrzyżowaniu, sygnał czerwony był nadawany od kilku sekund. Wiązało się to z dużym ryzykiem zderzenia z innym pojazdem, który mógł nadjechać z drogi poprzecznej, dla na której ruch był otwarty, a także potrąceniem pieszego na przejściu.

Pojazdem, który musiał gwałtownie hamować, jechał na służbę policjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Dwa skrzyżowania dalej zauważył wspomniany samochód i zatrzymał sprawcę niebezpiecznych wykroczeń do kontroli. Okazało się, że jest to młody kierowca, który stosunkowo niedawno zdobył uprawnienia do kierowania. Policjant za pośrednictwem dyżurnego bydgoskiej komendy wezwał patrol ruchu drogowego, a następnie ukarał mężczyznę 1000-złotowym mandatem i nałożył 12 punktów karnych. Sprawca wykroczeń przyznał się do winy, jednak nie był w stanie logicznie wytłumaczyć swojego zachowania, które mogło skończyć się tragedią.

(KWP w Bydgoszczy / mw)

