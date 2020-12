Policjanci w walce z Covid-19 Data publikacji 17.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Co minutę ktoś potrzebuje krwi. W dobie pandemii z każdym dniem błyskawicznie rośnie zapotrzebowanie na osocze osób, które wyzdrowiały z COVID-19. Dlatego też, policjanci oraz członkowie ich rodzin, którym udało się wygrać tę trudną walkę oddali próbki krwi do badań celem kwalifikacji do oddania osocza, wykorzystywanego przy leczeniu chorych.

Dziś, 17.12.2020 r., w Komisariacie Policji w Morągu zorganizowany został punkt poboru próbek krwi do badań i kwalifikacji do oddania osocza. W akcji wzięło udział łącznie 9 osób- policjantów „ozdrowieńców” oraz członków ich rodzin, którzy wygrali trudną walkę z koronawirusem. Jak mówią, jest to nie tylko gest potrzeby serca, ale również troska o zdrowie i życie innych ludzi. Osoby, które pozytywnie przejdą weryfikację, będą mogły oddać osocze.

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które blokują namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta przechodzącego zakażenie i w ten sposób mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Terapia osoczem może uratować życie pacjentom, których organizm często nie jest w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarza je niewspółmiernie do rozwoju zakażenia.

PRZYPOMINAMY:

Pobieranie osocza jest całkowicie bezpieczne i trwa ok. 40 minut. Dawcą osocza mogą być osoby, które:

przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami);

są obecnie uznane za zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów, natomiast u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji;

spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741). Czynniki dyskwalifikujące opisane są również w dziale, „Kto nie może oddać krwi";

są w wieku 18-65 lat

(KWP w Olsztynie/js)