Skuteczny pościg za kierującym bmw. 28-latek posiadał narkotyki i kierował bez uprawnień Data publikacji 18.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z żarskiej komendy zatrzymali kierowcę BMW, który uciekał, bo nie posiadał uprawnień. Funkcjonariusze ujawnili przy nim narkotyki. w związku z niespokojnym zachowaniem 28-latka i podejrzeniem, że może znajdować się pod działaniem środków odurzających, pobrano od niego krew do badań. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i usłyszał już zarzuty.

Do zdarzenia doszło we wtorek (15.12.2020 r.). Policjanci kryminalni z żarskiej komendy podczas służby wytypowali do kontroli drogowej samochód marki BMW, który przejeżdżał przez miejscowość Żarki Wielkie. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, jednak mężczyzna zignorował je. Nie zatrzymał się do kontroli i ze znaczną prędkością kontynuował jazdę. W pewnym momencie, w jednej z miejscowości, wjeżdżając na drogę brukowaną, stracił panowanie nad pojazdem, który przewrócił się na bok i zatrzymał na kołach. Wówczas mężczyzna wysiadł z samochodu i rozpoczął pieszą ucieczkę w kierunku lasu. W ślad za nim w pościg ruszyli policjanci, którzy zatrzymali go po krótkiej chwili. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie, a także w samochodzie narkotyki. Środki zostały zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych, wstępnie test wykazał, że są to metaamfetamina i amfetamina. Zachowanie 28-latka wskazywało, że może być pod wpływem narkotyków, w związku z tym do dalszych badań laboratoryjnych pobrana została krew. Jak się okazało mieszkaniec powiatu żarskiego, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie czekał na dalsze czynności. Kolejnego dnia został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwa oraz wykroczenie odpowie teraz przed sądem. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a za kierowanie pod wpływem narkotyków kara do 2 lat.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)