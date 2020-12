Seryjni podpalacze zatrzymani

Praca operacyjna prudnickich kryminalnych doprowadziła do ustalenia i zatrzymania 2 mieszkańców gminy Głogówek. 16 i 20-latek podejrzani są o liczne podpalenia stert beli słomy. Łączna wartość strat to blisko 50 000 złotych. Starszy z mężczyzn usłyszał już 5 zarzutów zniszczenia mienia. Za takie czyny grozi mu do 5 lat więzienia. Natomiast o losie 16-latka zadecyduje sąd rodzinny. Sprawa ma charakter rozwojowy.