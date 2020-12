Zlikwidowana nielegalna linia do produkcji papierosów. Zabezpieczone ponad 6,5 tony krajanki tytoniowej

Dzięki działaniom funkcjonariuszy z czosnowskiego komisariatu Policji zlikwidowano nielegalną linię służącą do produkcji papierosów, zorganizowaną na terenie jednej z wynajmowanych hal w gminie Czosnów. Zabezpieczono specjalistyczne maszyny służące do produkcji papierosów oraz 6600 kilogramów tytoniu. Podejrzany w tej sprawie mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzuty karne. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.