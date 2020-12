Zatrzymali podejrzanego o pedofilię

Zarzuty m.in. zgwałcenia małoletniej, która nie ukończyła 15 roku życia usłyszał 60-letni mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego. Prokuratorski akt oskarżenia to efekt pracy śledczych z Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach oraz Prokuratury Rejonowej w Myszkowie. Policjanci zatrzymali pedofila w Szczecinie, gdy przyjechał do kraju z Wielkiej Brytanii. Decyzją sądu trafił do aresztu, a niedawno usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu 15 lat więzienia.