Bell 407 będzie służył w wielkopolskiej Policji Data publikacji 18.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu jako jedna z kilku w kraju, posiada w swojej strukturze Sekcję Lotnictwa Policji. 15 grudnia br. sekcja wzbogaciła się o helikopter Bell-407 GXi.

Nowe, lekkie śmigłowce Bell-407 GXi są kolejnym – po trzech śmigłowcach S-70i Black Hawk – zakupem Komendy Głównej Policji mającym na celu rozwój policyjnego lotnictwa, co jest jednym z elementów programu modernizacji służb mundurowych. Śmigłowce Bell-407 GXi zastąpią wycofywane z eksploatacji Mi-2.

Bell-407 GXi to śmigłowiec patrolowo-interwencyjny, który będziemy wykorzystywać także do zabezpieczeń czy pościgów. Umożliwia latanie w dzień i w nocy. Ma doskonałą awionikę oraz bardzo dobry i sprawdzony silnik o mocy 813 koni mechanicznych (KM). Duży nadmiar mocy umożliwia wykonanie bardzo wysokiego zawisu, co pozwala bezpieczniej realizować zadania zgodne z ich specyfiką.

Śmigłowiec Bell-407 jest wyposażony w wysokiej klasy kamerę termowizyjną, standardową kamerę oraz reflektor o różnych trybach oświetlania terenu. Jest również dalmierz laserowy. Dzięki nowoczesnej technice będzie możliwość przesyłania danych rejestrowanych przez operatora śmigłowca, w czasie rzeczywistym na stanowisko dowodzenia.

Dotychczas w wielkopolskiej Policji latał Mi-2, który po wypracowanym resursie (11 lat w naszym województwie), przejdzie na zasłużoną emeryturę.

(KWP w Poznaniu/js)