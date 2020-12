Oddaliśmy krew dla potrzebujących Data publikacji 18.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pod hasłem „Nasza Krew, Nasza Ojczyzna” policjanci z Brzegu i Grodkowa oddawali krew dla potrzebujących. To dar, który niejednokrotnie ratuje życie i zdrowie ludzkie, zatem warto w takich zbiórkach brać udział i zachęcać swoich bliskich. W dobie pandemii, gdy liczba krwiodawców, znacznie spadła jest ona szczególnie potrzebna.

To już 9. edycja ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi. Do 20 grudnia 2020 r., oddając ten najcenniejszy dar, użyjmy hasła "Nasza krew – nasza Ojczyzna". Wszystko po to, aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Akcja organizowana przez Straż Graniczną objęta jest honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ten cenny dar jest cały czas potrzebny i niezbędny dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. W dobie walki z koronawirusem nie możemy o tym zapomnieć. W szpitalach w całej Polsce przebywają pacjenci, którzy zmagają się z chorobami gdzie, jest potrzebna krew do ratowania ich życia. Odbywają się planowane zabiegi, a na stół operacyjny trafiają osoby po wypadkach.

Zbiórka odbyła się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Brzegu. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu podinsp. Mateusz Lecko i Komendant Komisariatu Policji w Grodkowie asp. sztab. Andrzej Grabny, również oddali krew.

Jeden dawca może oddać jednorazowo 450 ml. Warto zachęcać do regularnego oddawania krwi rodzinę i przyjaciół. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku, a mężczyźni 6 razy – jednak nie częściej niż co 8 tygodni.

(KWP w Opolu/js)