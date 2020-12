Policjanci uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie Data publikacji 18.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgłoszenie, błyskawiczna interwencja i reakcja funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Zagórzu pozwoliły zapobiec tragedii. 34-letni mieszkaniec powiatu sanockiego próbował odebrać sobie życie. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj (17.12.2020 r.) po godz. 11.00 dyżurny sanockiej Policji otrzymał zgłoszenie, że w Zagórzu mężczyzna wszedł do rzeki i chce popełnić samobójstwo. We wskazane miejsce natychmiast pojechali policjanci z Posterunku Policji w Zagórzu. Funkcjonariusze zauważyli w wodzie mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać w pobliskie zarośla. Krzyczał, że i tak sobie coś zrobi. Mundurowi ujęli mężczyznę. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego, która zabrała 34-letniego mieszkańca powiatu sanockiego do szpitala.

Zgłoszenie, szybka reakcja i interwencja spowodowała, że nie doszło do tragedii.

(KWP w Rzeszowie / kp)