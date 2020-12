Osocze gorzowskich policjantów trafi do chorych Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Gorzowscy policjanci dzielą się tym co najcenniejsze – osoczem. To funkcjonariusze, którzy stoczyli wygraną walkę z koronawirusem i chcą pomoc innym chorym. Wśród kilkunastu policjantów są tacy, którzy oddali osocze już dwa razy i nie zamierzają na tym poprzestać. Kolejni policjanci czekają na to, by podzielić się cząstką siebie jeszcze przed świętami.

W gorzowskiej jednostce już kilkunastu policjantów oddało swoje osocze. To policjanci, którzy przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i chcą pomóc osobom, które potrzebują przeciwciał w walce z chorobą. Sami w różny sposób z zarażeniem się zmagali. Jest wiele osób, którzy pilnie potrzebują przeciwciał, bo jest to jedyny sposób na poprawę stanu ich zdrowia. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno, by przeciwdziałać szybko pogarszającemu się stanowi zdrowia. Przetoczenie osocza z przeciwciałami znacznie przyspiesza reakcję układu odpornościowego i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem. W zależności od zawartości przeciwciał w osoczu chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml. Przetoczone osocze jest zgodne z grupą krwi pacjenta.

Policjanci, którzy oddali osocze wiedzieli, że w ten sposób mogą pomóc. Dla wielu była to decyzja spontaniczna. Chwycili za telefon i zadzwonili do punktu krwiodawstwa, by umówić się na wizytę. Po rozmowie byli kwalifikowani do oddania osocza, które trwa kilkadziesiąt minut. Kilkunastu policjantów już je oddało. Są wśród nich tacy, którzy mają za sobą dwie takie wizyty. I gdy tylko będą mogli, zrobią to ponownie. Kolejni mają już wyznaczone wizyty w najbliższych dniach, by jeszcze przed świętami podzielić się osoczem. I do tego namawiamy każdego, kto zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ma już za sobą.

Kto może oddać osocze?

Osocze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2) bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Należy spełnić następujące wymagania:

wiek 18-65 lat

waga co najmniej 50 kg

minęło co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji.

oraz te same wymagania, jakie dotyczą wszystkich dawców krwi, m.in.: należy być zdrowym i nie leczyć się z powodu chorób przewlekłych. W przypadku osób, które miały w przeszłości przetaczaną krew lub jej składniki oraz kobiet po przebytej ciąży, wymagane będą dodatkowe badania, które zostaną przeprowadzone w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. (pacjent.gov.pl)

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim