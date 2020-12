Ratowali życie – policjanci wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Data publikacji 18.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podziękował polskim policjantom, za ich gotowość do najwyższych poświęceń w trakcie służby. Wśród wyróżnionych jest czwórka policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Wszyscy zgodnie twierdzą, że zrobili to, co należało zrobić w tej sytuacji, bo życie ludzkie jest najwyższą wartością.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podziękował funkcjonariuszom za gotowość do najwyższych poświęceń podczas wykonywania obowiązków służbowych. Policjanci, w tym wyróżnieni funkcjonariusze doskonale wiedzą, że każde wyjście do pracy to służba. Każdorazowo, zakładając mundur, biorą pod uwagę, że być może będą ratować czyjeś życie. Często zdarzają się też sytuacje, kiedy policjanci pomagają poza służbą. Tak też było w przypadku czwórki policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Wyróżnieni przez Ministra policjanci otrzymali podziękowania i grawertony. Wszyscy zgodnie twierdzą, że zrobili to, co należało zrobić w tej sytuacji, bo życie ludzkie jest najwyższą wartością.

Młodszy aspirant Joanna Mancewicz i aspirant sztabowy Marek Mancewicz w trakcie powrotu z urlopu pomogli mężczyźnie, który w wyniku wypadku drogowego wypadł z wiaduktu i spadł z wysokości około 8 metrów. Mundurowi, którzy prywatnie są małżeństwem, wyciągnęli mężczyznę z dymiącego auta i kontrolowali funkcje życiowe do czasu przyjazdu słowackich służb ratunkowych.

Kolejni wyróżnieni funkcjonariusze to policjantka z białostockiej "dwójki" i funkcjonariusz służby kryminalnej z Komisariatu Policji IV w Białymstoku. Mundurowi, którzy również prywatnie są małżeństwem, podczas zakupów ze swoim półrocznym synkiem, uratowali życie 70-latkowi. Dzięki natychmiastowej reakcji i właściwie przeprowadzonej reanimacji mundurowi przywrócili mężczyźnie funkcje życiowe.

Minister Mariusz Kamiński w swoim podziękowaniu nadmienił, że ze względu na epidemię i związanymi z nią obostrzeniami nie może pogratulować funkcjonariuszom osobiście. Zapewnił jednak, że wspiera każdego funkcjonariusza, który z narażeniem własnego życia stoi na straży bezpieczeństwa publicznego.

(KWP w Białymstoku /kp)