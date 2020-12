Policjanci po wielogodzinnych poszukiwaniach odnaleźli zaginionego mężczyznę Data publikacji 18.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sukcesem zakończyły się poszukiwania zaginionego mężczyzny. Został on odnaleziony przez policjantów jeleniogórskiej drogówki na drodze Sudeckiej między Podgórzynem a Borowicami. Poszukiwania zaginionego trwały wiele godzin, a uczestniczyli w nich obok policjantów strażacy, goprowcy i strażnicy leśni.

16 grudnia 2020 roku, około godziny 9.00 jeleniogórscy policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu w Borowicach 28-letniego mężczyzny.

Pomimo pory zimowej mężczyzna nie miał okrycia wierzchniego, ubrany był jedynie w bluzę, a na nodze miał jeden but. W związku z niskim temperaturami odzież, którą miał na sobie mężczyzna mogła być niewystarczająca, a jego życie i zdrowie mogło być zagrożone.

W poszukiwaniach zaginionego uczestniczyli jeleniogórscy policjanci oraz strażacy, goprowcy i strażnicy leśni. Poszukiwania prowadzone były przez wiele godzin zarówno na terenach leśnych jak i w górach, oraz na drogach. Wykorzystany był dron oraz pies tropiący.

Na szczęście zakończyły się one sukcesem około godziny 16.20. Mężczyzna został odnaleziony przez policjantów jeleniogórskiej drogówki. Funkcjonariusze zauważyli go na drodze Sudeckiej między Borowicami a Podgórzynem. Zaopiekowali się nim do momentu przyjazdu karetki, a następnie przekazali pod opiekę lekarzy.

(KWP we Wrocławiu / kp)