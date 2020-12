Kolejne podziękowania dla dzielnicowego Data publikacji 18.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim wpłynęło podziękowanie od jednej z mieszkanek powiatu gdańskiego, w którym kobieta dziękuje za przyczynienie do uratowania życia. Policjant dzielnicowy z Pruszcza Gdańskiego podczas wspólnej służby z żołnierzem 49 Bazy Lotniczej wezwał pogotowie, gdyż podczas sprawdzania kwarantanny kobieta miała problemy z mówieniem i oddychaniem. Natychmiastowa reakcja mundurowych pozwoliła na szybkie przewiezienie chorej do szpitala.

Do Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim wpłynęło podziękowanie od jednej z mieszkanek powiatu gdańskiego. Kobieta dziękuje mundurowym za szybką pomoc i wezwanie karetki pogotowia, co prawdopodobnie uratowało jej życie.

W listopadzie 2020 r. aspirant Michał Czaczyk – dzielnicowy- podczas wspólnej służby z żołnierzem z 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim sprawdzali, czy osoby objęte obowiązkiem kwarantanny stosują się do niego. W trakcie jednej z rozmów telefonicznych policjant zauważył, że rozmówczyni, która cierpi na koronawirusa, ma problemy z mówieniem. Mundurowy zapytał, czy kobieta dobrze się czuje, na co usłyszał, że ma coraz większe trudności z oddychaniem. Dzielnicowy natychmiast powiadomił pogotowie, które niezwłocznie przyjechało do chorej. Kobieta została odwieziona specjalistycznym transportem do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy lekarskiej.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji mundurowych kobieta, która miała poważne dolegliwości, niezwłocznie trafiła do szpitala.

(KWP w Gdańsku/js)