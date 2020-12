Otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w Bogatyni Data publikacji 18.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj odbyło się spotkanie służbowe w trakcie którego otwarta została nowa siedziba Komisariatu Policji w Bogatyni. Jednostka mieści się przy ul. Stefana Batorego 1A. Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z panującą pandemią koronawirusa ilość osób biorących udział w spotkaniu była ograniczona.

W otwarciu nowej siedziby bogatyńskich policjantów uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski oraz przedstawiciele władz samorządowych. Obecny na miejscu Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu inspektor Janusz Lipski podziękował wszystkim osobom, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do powstania nowej siedziby Komisariatu Policji w Bogatyni. W trakcie spotkania służbowego komendant otwieranej jednostki podkom. Piotr Grześków otrzymał symboliczny klucz do nowej siedziby komisariatu.

Działka pod budowę komisariatu została przekazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w lutym 2019 roku. W połowie 2019 roku rozpoczęły się pierwsze prace, które zakończyły się pod koniec października 2020 roku. Policjanci przeprowadzili się do nowoczesnego, funkcjonalnego i atrakcyjnego architektonicznie budynku, którego powierzchnia użytkowa wraz z budynkiem garażowym wynosi ponad 1300 m² . Na parterze budynku administracyjnego usytuowana jest przestronna dyżurka z nowoczesnymi urządzeniami, pokój przyjęć interesantów, pokoje dzielnicowych pomieszczenie dla służb patrolowych, z zapleczem sanitarnym, szatniami oraz dwa pokoje przesłuchań oddzielone lustrem weneckim, a także pomieszczenia dla osób zatrzymanych . Na piętrze znalazł się sekretariat, gabinet komendanta, zastępcy, pomieszczenia kancelarii, sala odpraw oraz pokoje rewiru kryminalnego. Teren wokół budynku to przestronny parking z budynkiem garażowym, zarówno dla samochodów policyjnych, jak i interesantów, a wszystko to pod czujnym okiem kamer systemu monitoringu wizyjnego.

Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko niemal 12 milionów złotych i w całości został sfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Modernizacji Policji”.

Obiekt przede wszystkim gwarantuje komfort przyjmowania osób załatwiających swoje sprawy i potrzebujących pomocy, a policjantom i pracownikom cywilnym, odpowiednie warunki służby. Budynek przystosowany jest również dla osób z niepełnosprawnością.

nadkom. Kamil Rynkiewicz

Źródło: KPP w Zgorzelcu

