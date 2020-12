Wyróżnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla warmińsko-mazurskich policjantów Data publikacji 18.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, podziękował policjantom, którzy z narażeniem zdrowia i życia wykonywali swoje obowiązki. Policjanci otrzymali z rąk Komendanta pamiątkowe tabliczki. Wyróżnieni zostali funkcjonariusze z KPP w Bartoszycach, KPP w Ełku, KPP w Lidzbarku Warmińskim, KPP w Piszu, KWP w Olsztynie oraz OPP w Olsztynie.

Jednym z wyróżnionych policjantów był st. post. Andrzej Grędziszewski z KPP w Bartoszycach. 02.08.2020 pełnił służbę patrolową w rejonie Bulwarów Wiślanych w ramach adaptacji zawodowej. Tego dnia około godz. 21:00 do patrolu podbiegł mężczyzna informując, że w wodzie ktoś się topi. St. post. Andrzej Grędziszewski wspólnie z kolegą z KMP w Łomży natychmiast ruszyli z pomocą i wyciągnęli z wody młodego chłopaka. 15-latek był przestraszony i oszołomiony. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

Swoje życie i zdrowie podczas wykonywanych obowiązków narazili również policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. St.sierż. Walaszek Przemysław mierząc prędkość kierujących pojazdów ujawnił wykroczenie związane z przekroczeniem prędkości w obszarze zabudowanym -178km/h przez kierującego motocyklem. Po wykonanym pomiarze policjant wskazał kierującemu znak do zatrzymania się do kontroli drogowej. Początkowo kierujący zmniejszył prędkość pojazdu, jednak przed policjantem zredukował bieg motocykla i potrącił funkcjonariusza. Policjant doznał poważnych obrażeń i trafił do szpitala. Kierujący motocyklem stracił panowanie nad maszyną i przewrócił się na jezdnię. Mężczyzna został zatrzymany.

St. sierż. Zadrożny Marcin z OPP w Olsztynie pełniąc służbę na rzecz KPP w Szczytnie, podjął interwencję wobec mężczyzny, który przebywając w pojeździe zaparkowanym przy stacji paliw w Szczytnie, słuchał bardzo głośno muzyki i wprowadzał na bardzo wysokie obroty silnik pojazdu. Mężczyzna w trakcie interwencji nie wykonywał poleceń, stał się agresywny, po czym gwałtownie ruszył pojazdem w kierunku policjanta, potrącając go. Mimo potrącenia, upadku na ziemię i dość poważnych obrażeń, funkcjonariusz w celu udaremnienia ucieczki sprawcy, oddał trzy strzały z broni służbowej w kierunku oddalającego się pojazdu. Kierujący w wyniku działań policjanta porzucił auto i zaczął uciekać pieszo. Został szybko zatrzymany. Jak się okazało, był poszukiwany.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił również :

Sierż. Dawida Mroza z KPP w Ełku



mł. asp. Marka Poredę z KPP w Piszu



sierż. szt. Damiana Kościuszko z KPP w Lidzbarku Warmińskim

(rj)