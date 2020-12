Pierwsi policjanci z powiatu dzierżoniowskiego oddali osocze Data publikacji 19.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bielawie, którzy wygrali walkę z koronawirusem, oddali osocze, aby ratować innych. Policjanci gotowi są nieść pomoc nie tylko w związku z pełnieniem służby.

Choroba związana z koronawirusem dotknęła także policjantów powiatu dzierżoniowskiego. To z uwagi na charakter służby, który podnosi ryzyko zakażenia. Część policjantów przeszło już okres zakażenia i wróciło do swoich obowiązków.

Jak często się mawia - policjant to nie zawód, a służba. Mundurowi chęć niesienia pomocy mają w swoim charakterze. Ozdrowieńcy w odpowiedzi na apel dotyczący oddania osocza, natychmiast zgłosili akces w takim przedsięwzięciu. Pierwszymi byli funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bielawie, którzy już oddali „część siebie”, aby wspomóc własnymi przeciwciałami osoby, które same nie mogą zwalczyć choroby. Kolejni mundurowi czekają w kolejce, by podzielić się osoczem.

asp. szt. Monika Kaleta