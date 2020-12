Tu liczyła się każda sekunda Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W pracy policjantów są momenty, kiedy muszą podjąć odpowiednią decyzję w ułamku sekundy, ponieważ od tego może zależeć czyjeś życie. Tak było też tym razem. Policjanci kontrolujący prędkość zatrzymali osobowe renault. Okazało się, że mężczyzna wiózł swoją partnerkę do szpitala, której ciąża była zagrożona. Funkcjonariusze bez chwili zastanowienia podjęli decyzję o eskortowaniu pary do szpitala.

Służba w Policji na pewno nie zalicza się do zajęć monotonnych. Przekonali się o tym sierż. Wioletta Tarasiewicz i st. post. Patryk Pasikowski, którzy rozpoczynając służbę tego właśnie dnia nie zdawali sobie sprawy, że będą musieli w ułamku sekundy podjąć decyzję ratującą ludzkie życie.

Podczas realizacji zadań służbowych związanych z kontrolą prędkości w jednej z miejscowości na terenie gminy Kietrz, policjanci zatrzymali do kontroli osobowe renault. Szybko okazało się, że kierowca przekroczył prędkość ponieważ wiózł swoją rodzącą partnerkę do szpitala, a na domiar tego okazało się, że ciąża kobiety jest zagrożona. W stanie jakim znajdowała się 27-letnia kobieta, każda sekunda była na wagę złota. Mundurowi podjęli natychmiastową decyzję o eskortowaniu pary do szpitala w Głubczycach. O całym zajściu funkcjonariusze powiadomili dyżurnego jednostki, który przekazał informację do szpitala, a tam czekali już lekarze na przyjazd patrolu.

Jak się okazało, już po kilku godzinach od dotarcia do szpitala na świat przyszło zdrowe dziecko. Postawa funkcjonariuszy przyczyniła się do szczęśliwego zakończenia tej historii. To jeden z wielu przykładów pokazujących z jak ważnymi i odpowiedzialnymi na co dzień zadaniami muszą mierzyć się policjanci.

(KWP w Opolu / mw)