Spadł z ławki uderzając głową o chodnik. Reanimowali go policjanci Data publikacji 21.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji KWP w Lublinie reanimowali mężczyznę, który na jednym z przystanków autobusowych stracił przytomność i funkcje życiowe. Nadjeżdżający patrol zaalarmowała kobieta, która wcześniej sama próbowała pomóc mężczyźnie, po tym, jak spadł z ławki uderzając głową o chodnik. Mundurowi ruszyli z pomocą przywracając mu funkcje życiowe. Mężczyzna został zabrany do szpitala przez karetkę pogotowia.

Patrolujący teren Lublina policjanci z Oddziału Prewencji Policji KWP w Lublinie przejeżdżając radiowozem w piątkowe popołudnie ulicą Królewską zauważyli kobietę która na ich widok zaczęła wzywać pomocy. Okazało się, że na przystanku autobusowym próbowała reanimować mężczyznę, który nagle spadł z ławki i uderzył głową o chodnik. Mężczyzna stracił przytomność i oddech.

Na ratunek natychmiast ruszyli mundurowi, którzy podjęli czynności reanimacyjne. Po pewnym, czasie udało się przywrócić u mężczyzny funkcje życiowe.

Policjanci ułożyli go w bezpiecznej pozycji. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia. Policjanci monitorowali stan mężczyzny do czasu przyjazdu medyków. Następnie mężczyzna został zabrany do szpitala.