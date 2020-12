Siemianowicki policjant otrzymał list gratulacyjny od Ministra SWiA Data publikacji 21.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. szt. Łukasz Kubziakowski to policjant z siemianowickiej drogówki. W czerwcu podczas kontroli drogowej został potrącony przez samochód. Pomimo odniesionych obrażeń, policjanci nadal prowadzili pościg. Okazało się, że kierowca był poszukiwany, miał dożywotnie zakazy kierowania pojazdami oraz przewoził w aucie amfetaminę. Policjant przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w podziękowaniu za ofiarność w służbie przesłał list gratulacyjny.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński w dowód uznania za gotowość do najwyższych poświęceń podczas wykonywania obowiązków służbowych, złożył sierż. szt. Łukaszowi Kubziakowskiemu podziękowania w formie listu gratulacyjnego oraz pamiątkowego grawertonu. W imieniu Pana Ministra, w obecności kierownictwa siemianowickiej jednostki, list gratulacyjny oraz grawerton wręczył mundurowemu I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Michał Szynol.

Sierż.szt. Łukasz Kubziakowski w szeregi policyjne wstąpił w listopadzie 2011 roku. Służbę rozpoczął w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, a następnie w 2014 roku trafił do Wydziału Ruchu Drogowego. W czerwcu 2020 roku zatrzymał do rutynowej kontroli drogowej osobówkę. Wtedy kierowca z impetem ruszył na policjanta, potrącając go oraz jego kompana. Pomimo doznanych obrażeń, stróże prawa ruszyli w pościg za samochodem. Wsparli ich inni policjanci, dzięki czemu pościg zakończył się w Katowicach, a kierowca został zatrzymany. Mundurowym natychmiast udzielono pomocy medycznej. Z uwagi na poniesione obrażenia podczas wypadku, sierż. szt. Łukasz Kubziakowski przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Okazało się, że kierujący 29-latek miał dożywotnie zakazy kierowania pojazdami, był poszukiwany, a w osobówce przewoził amfetaminę. Podejrzany nadal przebywa w areszcie, a do sądu trafił już akt oskarżenia.

(KWP w Katowicach/js)