Dzielnicowi z Boguszowa-Gorc zareagowali natychmiast i uratowali kolejne życie ludzkie Data publikacji 21.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkim działaniom dzielnicowi Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach uratowali życie zdesperowanego mężczyzny, który poinformował, że chce popełnić samobójstwo rzucając się pod pociąg. Mężczyzna trafił ostatecznie do szpitala, gdzie lekarze udzielili mu specjalistycznej pomocy medycznej.

Boguszowscy policjanci późnym wieczorem zostali poinformowani o próbie samobójczej jednego z mieszkańców tej miejscowości. 37-latek mógł rzucić się pod pociąg, dlatego dyżurny tej jednostki skontaktował się z najbliższym posterunkiem Służby Ochrony Kolei w celu przekazania informacji maszynistom prowadzącym pociągi na trasie pomiędzy Wałbrzychem, a Boguszowem-Gorcami.

Szybkie działania przeprowadzone przez dzielnicowych pozwoliły ostatecznie już po kilkudziesięciu minutach na ustalenie miejsca pobytu mężczyzny. 37-latek przebywał na torowisku w rejonie Kuźnic. Tam właśnie zastali go policjanci.

Załamany boguszowianin znajdował się w stanie nietrzeźwości. Ostatecznie po krótkiej rozmowie 37-latek zgodził się w asyście funkcjonariuszy opuścić torowisko. Policjanci przewieźli go do komisariatu, gdzie przyjechał wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił ostatecznie do placówki medycznej, a tam lekarze sprawdzili jego stan zdrowia i postanowili pozostawić w szpitalu.

Dzięki szybkiej interwencji miejscowych policjantów na szczęście nie doszło do tragedii i udało się uratować kolejne życie ludzkie.

(KWP we Wrocławiu / mw)