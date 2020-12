Szarik - nowy policyjny pies w Suwałkach Data publikacji 21.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do suwalskiej jednostki Policji dołączył owczarek niemiecki– Szarik. Jego opiekunem jest starszy aspirant Karol Pieczulis, który od 10 lat jest przewodnikiem psów służbowych. Policjant i jego czworonożny przyjaciel ukończyli specjalne szkolenie i mogą już wspólnie wyruszyć w teren.

Psy służbowe pełnią w Policji bardzo ważną rolę. Patrolują ulice, biorą udział w interwencjach i zabezpieczaniu imprez masowych, zatrzymują groźnych przestępców, szukają osób zaginionych. Mają umiejętności, których ludziom brakuje, a które potrzebne są w pracy policyjnej. Wyszukują zapachy ładunków wybuchowych, narkotyków i broni, potrafią też wyszukać zapach zwłok ludzkich na lądzie i w wodzie. Psy służbowe muszą być w gotowości każdego dnia, często pracując w ekstremalnych warunkach.

Kilka tygodni temu dwuletni owczarek niemiecki, wspólnie ze swoim przewodnikiem, ukończyli szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Szarik, to pies specjalizujący się w wyszukiwaniu zapachów materiałów wybuchowych. Na 10 psów służbowych w suwalskiej jednostce Policji tylko on ma taką specjalizację.

Gdy pies jest już przeszkolony i trafia do jednostki, pozostaje w pełni pod opieką policjanta. To on wykonuje zabiegi pielęgnacyjne, dba o jego zdrowie i o kondycję. Przygotowuje też sprzęt do służby i organizuje wyjazdy w teren. Starszy aspirant Karol Pieczulis przyznaje, że od zawsze lubił zwierzęta i nie wyobraża sobie służby na innym policyjnym stanowisku. Jak mówi, już podczas szkolenia pomiędzy nim a czworonogiem tworzy się specyficzna więź. Przewodnik powinien być przekonany do zwierzęcia i mieć do niego zaufanie. Pies też musi wiedzieć, że jest najważniejszy dla swojego przewodnika, a wtedy okaże mu wdzięczność, wykonując wzorowo wszystkie zadania.

(KWP w Białymstoku / mw)