Zatrzymany sprawca kradzieży katalizatorów Data publikacji 21.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Kryminalni z komisariatu śródmieście zatrzymali 20-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna odpowie za kradzież katalizatorów. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili skradzione elementy samochodowe oraz narzędzia. Pokrzywdzeni oszacowali straty na ponad 100 tys. zł. Zatrzymany usłyszał dziewięć zarzutów. Grozi mu 10 lat więzienia.

Pod koniec minionego tygodnia kryminalni z komisariatu na Śródmieściu zdobyli informację, że ktoś włamuje się do renault clio. Samochód nie był widoczny z drogi, ponieważ sprawca przepchnął auto na pobliskie tereny zielone i ukrył w zaroślach. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i zaczęli sprawdzać teren. Funkcjonariusze odnaleźli otwarte renault, a wokół niego rozrzucone elementy silnika. Kryminalni zauważyli w oddali światło latarki i podejrzewając, że to sprawa, ruszyli za nim. Gdy mężczyzna zorientował się, że ktoś za nim idzie, zaczął uciekać. Kryminalni po kilkuset metrach dogonili uciekającego i go zatrzymali. 20-letni mieszkaniec Gdańska miał przy sobie torbę, a w niej panel sterujący, katalizator oraz narzędzia, których użył do kradzieży. Sprawca trafił do policyjnego aresztu, a kryminalni szczegółowo przeanalizowali wszystkie zdobyte informacje.

Podczas pracy nad tą sprawą funkcjonariusze zebrali dowody, które pozwoliły na przedstawienie zatrzymanemu 20-latkowi 9 zarzutów kradzieży z włamaniem. Pokrzywdzeni oszacowali straty na sumę ponad 100 tys. zł. Sprawca, podczas przestępstw, jakich dopuścił się w okresie ostatnich dwóch miesięcy, wycinał katalizatory, demontował panele sterujące oraz akumulatory z samochodów.

Policjanci nadal pracują nad tą sprawą i sprawdzają, czy zatrzymany 20-latek ma związek z innymi tego typu przestępstwami. Za kradzież z włamaniem grozi mu kara 10 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku / mw)