40-latek nie zapłacił za kosz pełen zakupów. Interweniował policjant w czasie wolnym od służby Data publikacji 21.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant ze słupskiej komendy w czasie wolnym od służby ujął złodzieja na gorącym uczynku. Reakcją funkcjonariusza na widok mężczyzny wychodzącego z koszem pełnym zakupów wejściowymi drzwiami marketu było zainteresowanie się podejrzanym zachowaniem i udaremnienie kradzieży. 40-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.

W miniony czwartek, 17.12.2020 r., w godzinach wieczornych funkcjonariusz z ogniwa interwencyjnego słupskiej komendy będąc poza służbą, ujął 40-latka, który z koszem pełnym zakupów wyszedł ze sklepu, nie uiszczając opłaty. Uwagę policjanta zwróciło wychodzenie mężczyzny wejściowymi drzwiami. Funkcjonariusz podejrzewał, że klient nie zapłacił należności za produkty.

Po tym, jak policjant w rozmowie z kasjerami potwierdził fakt nieuiszczenia opłaty przez klienta sklepu, wyszedł za sprawcą kradzieży i powstrzymał go od pakowania produktów do toreb, następnie poinformował dyżurnego jednostki i przekazał interwencję mundurowym, którzy przyjechali na miejsce zgłoszenia.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjanta skradzione przedmioty o łącznej wartości kilkuset złotych zostały odzyskane i wróciły na półki sklepowe. 40-latek został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. W piątek, 18.12.2020 r., został przesłuchany i usłyszał zarzuty kradzieży. To przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku/js)