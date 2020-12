Bydgoscy policjanci zatrzymali 37-latka, który przewoził „lewy” spirytus Data publikacji 21.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bydgoskiej „drogówki” obsługiwali zdarzenie drogowe, podczas którego spłonęło częściowo auto dostawcze. Na tym historia jednak się nie kończy. Finałem jej są zarzuty dotyczące posiadania wyrobów spirytusowych bez polskich znaków akcyzy. Uszczuplenie dochodów skarbu państwa z tego tytułu szacuje się na niemal 140 tysięcy złotych.

W miniony piątek, 18.12.2020 r., tuż po 7.00, dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego, do którego doszło na ul. Koronowskiej w Bydgoszczy. Kiedy policjanci ruchu drogowego dotarli na miejsce okazało się, że zapalił się samochód dostawczy. Na szczęście kierujący nim 37-latek zdołał zatrzymać pojazd, gdy zauważył wydobywający się dym spod maski samochodu, a następnie z niego wysiąść. Gdy mężczyzna stał już na poboczu samochód zaczął się palić w przedniej jego części. Na miejsce dotarli nie tyko policjanci, ale również strażacy, którzy ugasili płonące auto. Kierowca nie potrzebował pomocy medycznej.

W tym miejscu jednak historia się nie kończy. Całe zdarzenie obrało nieoczekiwany obrót dla kierowcy oraz właściciela pojazdu dostawczego, który również dotarł na miejsce. Po ugaszeniu ognia policjanci ruchu drogowego zainteresowali się skrzynią załadunkową „dostawczaka”. Kierowca oraz właściciel pojazdu zgodnie oświadczyli, że jest pusta. Do tego twierdzili, że samochód otwiera się tylko na zamek centralny z pilota, a w związku z uszkodzeniami układu elektrycznego powstałymi podczas pożaru, nie ma możliwości otwarcia go w inny sposób. Jednak ich zachowanie zdradzało zdenerwowanie. Jeden z policjantów wziął kluczyk od auta i próbował otworzyć drzwi do przestrzeni załadunkowej. Po kilkukrotnym przekręceniu kluczyka w zamku drzwi się otworzyły. Wówczas policjanci zobaczyli wypełnione po brzegi wnętrze samochodu. Były w nim kartony, a w nich ponad 2900 plastikowych butelek (0,9 l) z płynem. Szybko okazało się, że jest to ponad 2600 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Uszczuplenie dochodów skarbu państwa z tego tytułu szacuje się na blisko 140 tysięcy złotych.

37-latek został zatrzymany i przewieziony do komisariatu na Błoniu, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące posiadania wyrobów spirytusowych bez wymaganych znaków akcyzowych oraz prowadzenia pojazdu bez uprawnień. Natomiast właściciel auta został ukarany trzystuzłotowym mandatem karnym, gdyż udostępnił swój pojazd osobie, która nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem.

(KWP w Bydgoszczy / mw)