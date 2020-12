Chrzanowscy policjanci ratowali życie 13-letniemu chłopcu Data publikacji 21.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego chrzanowskiej komendy pospieszyli z pomocą 13-latkowi, który połknął dużą ilość tabletek.

19 grudnia br., wieczorem, oficer dyżurny chrzanowskiej policji otrzymał informację, że życie 13-latka, mieszkającego w jednej z miejscowości w gminie Chrzanów może być zagrożone, gdyż chłopak połknął dużą ilość leków. Ponieważ w tego typu przypadkach liczą się minuty, na interwencję został wysłany patrol, który był najbliżej miejsca zdarzenia. W mieszkaniu chłopca zjawili się policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze rozpytali matkę dziecka, jakie leki połknęło i natychmiast rozpoczęli czynności zmierzające do wywołania u niego torsji oraz monitorowali jego czynności życiowe, aż do przyjazdu załogi karetki pogotowia. Jak oświadczył jeden z ratowników medycznych, połknięcie takiej dawki leków stwarzało realne zagrożenie dla życia i zdrowia małoletniego. Po przewiezieniu do szpitala chłopiec pozostał na obserwacji.

(KWP w Krakowie/js)