Narkotyki ukryli w oponach – mogli przemycić 48 kg marihuany Data publikacji 22.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj CBŚP wspólnie z NOSG przejęło prawie 7 kg marihuany pochodzącej z przemytu. Narkotyki były ukryte w kołach. Zatrzymano łącznie 4 osoby, a w całym śledztwie ustalono, że podejrzani mogli przemycić blisko 48 kg marihuany o szacunkowej wartości hurtowej prawie 770 tys. zł, w ramach siedmiu transportów z Hiszpanii do Polski. Śledztwo nadzoruje białopodlaski ośrodek Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Białymstoku oraz funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ustalili, że z Hiszpanii do Polski jedzie pojazd dostawczy, w którym mogą znajdować się środki odurzające. Na terenie powiatu bialskiego w województwie lubelskim funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. W przestrzeni ładunkowej odkryli cztery koła samochodowe, w których znajdowały się schowane foliowe pakunki próżniowe z zawartością suszu roślinnego. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że w kołach ukryto prawie 7 kg marihuany, z których można by uzyskać prawie 7 tys. działek dilerskich. W ramach tej akcji łącznie zatrzymano 4 mieszkańców województwa lubelskiego w wieku od 25 do 46 lat, w tym dwóch kierowców.

Śledztwo prowadzą funkcjonariusze białostockiego CBŚP, pod nadzorem Ośrodka Zamiejscowego w Białej Podlaskiej Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Z ich ustaleń wynika, że osoby mogły wykonać siedem transportów, w ramach których mogły przemycić do Polski z Hiszpanii, blisko 48 kg marihuany o szacunkowej wartości hurtowej prawie 770 tys. zł.

Osoby zatrzymane zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty dotyczące wewnątrzwspólnotowego przewozu znacznych ilości środków odurzających. Za to przestępstwo może grozić kara nawet 15 lat pozbawienia wolności. Wszystkie osoby zatrzymane decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane.

Zespół Prasowy CBŚP

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.61 MB)